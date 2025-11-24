Regionali rissa Pd-M5s dopo il risultato del voto | Rispetto per i cittadini
Nemmeno il tempo di incassare le vittorie di Campania e Puglia (ignorando del tutto il tonfo in Veneto) che il Pd e i 5 Stelle litigano immeadiatamente. A innescare la rissa è di fatto l'eccessiva euforia del Pd per un 3-3 finale alle regionali (considerando anche Abruzzo, Calabria e Toscana) che di fatto non cambia affatto gli equilibri sul campo. Ma tant'è. E così il dem Igor Taruffi innesca la bagarre con questa dichiarazione: "Abbiamo detto che i conti si dovevano fare alla fine. C'è una vittoria schiacciante in Puglia, una vittoria larga in Campania e in Veneto, dove partivamo dal 17%, siamo oltre il 30. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
Caos nel carcere di Bellizzi Irpino, rissa tra detenuti in infermeria: un agente colpito con uno sgabello - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali, è subito frattura tra M5S e Pd. Taruffi: "L'alternativa per le politiche c'è", Ricciardi lo sbugiarda - Alle elezioni regionali il campo largo è riuscito a prevalere sul centrodestra in Campania e Puglia. Lo riporta iltempo.it
Regionali, Pd primo partito in Puglia: testa a testa FdI-Lega in Veneto e dem-Fratelli d'Italia in Campania - Il centrodestra conferma il dominio in Veneto, ma nella coalizione è testa a testa tra Fratelli d’Italia (24- msn.com scrive
Regionali, test per i partiti: Pd e M5S si giocano tutto. Due derby nel centrodestra - Per il centrodestra, una sfida interna a chi porta a casa più fiches. Si legge su ilmattino.it