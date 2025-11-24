Regionali Renzi | Meloni non più invincibile l’alternativa c’è

ROMA – Sono mesi che ci ripetono un ritornello stanco: Giorgia Meloni non ha rivali, è invincibile, non ha alternative. I risultati di Campania e Puglia, dopo la Toscana, dicono invece che l’alternativa c’è, da Casa Riformista fino alla sinistra. E questa alternativa, quando è unita, vince. Da domattina Giorgia Meloni proverà a cambiare la legge elettorale. Perché con questa legge elettorale lei a Palazzo Chigi non ci rimette più piede”. E’ quanto dichiara il leader di Italia Viva, Matteo Renzi (foto), dopo i primi exit poll sulle ultime elezioni Regionali 2025. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Regionali, Renzi: “Meloni non più invincibile, l’alternativa c’è”

