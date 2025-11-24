Regionali Puglia le prime parole di Decaro dopo la vittoria | Non avrò nemici ma solo avversari – Il video

(Agenzia Vista) Puglia, 24 novembre 2025 “Il risultato è stato straordinario, sento il peso di questo esito. Festeggerò questa sera ma da domani lavorerò per meritarmi la fiducia di chi ha votato e recuperare quella di chi è rimasto a casa. Il dato negativo è l’astensionismo e per me è la politica che non si interessa dei cittadini. Proverò a dare loro delle risposte perché la politica non si fa nei corridoi dei palazzi ma serve a dare l’acqua agli agricoltori, a dare la possibilità alle giovani coppie di comprare una casa e ridurre le liste d’attesa. Lo farò senza salire sul ring ma cercando di conoscere i problemi dei miei concittadini e provare a dare risposte. 🔗 Leggi su Open.online