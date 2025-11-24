Regionali Puglia Decaro | Un risultato straordinario sopra ogni aspettativa

“Un risultato straordinario sopra ogni aspettativa e sento il peso di questa responsabilità”. Così Antonio Decaro, neo presidente della Puglia, parla con i cronisti dal comitato elettorale. “Lo dedico a mia figlia Chiara – aggiunge Decaro – che un giorno, quando mi ha visto triste, mi ha detto: ‘Papà, io ero troppo piccola ma mi dicono che anche quando ti dovevi candidare a sindaco avevi paura e non lo volevi fare e poi hai detto che era il mestiere più bello del mondo, magari ti succederà la stessa cosa da presidente della Regione'”. “Ho sentito per telefono Elly già prima che uscissero gli ultimi dati e mi ha fatto i complimenti dai primi exit poll – aggiunge Decaro – e Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli dai quali ho avuto le congratulazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

