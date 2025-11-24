Regionali Puglia Decaro | Un risultato straordinario sopra ogni aspettativa
“Un risultato straordinario sopra ogni aspettativa e sento il peso di questa responsabilità”. Così Antonio Decaro, neo presidente della Puglia, parla con i cronisti dal comitato elettorale. “Lo dedico a mia figlia Chiara – aggiunge Decaro – che un giorno, quando mi ha visto triste, mi ha detto: ‘Papà, io ero troppo piccola ma mi dicono che anche quando ti dovevi candidare a sindaco avevi paura e non lo volevi fare e poi hai detto che era il mestiere più bello del mondo, magari ti succederà la stessa cosa da presidente della Regione'”. “Ho sentito per telefono Elly già prima che uscissero gli ultimi dati e mi ha fatto i complimenti dai primi exit poll – aggiunge Decaro – e Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli dai quali ho avuto le congratulazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Telesveva. . Nessuna sorpresa, Antonio Decaro è il nuovo Governatore della Puglia con oltre il 65% dei consensi #puglia #politica #elezioni #regionali #decaro - facebook.com Vai su Facebook
Instant Poll 1 – Elezioni Regionali Puglia 2025 Continuate a seguirci per i prossimi risultati sul nostro canale X e in diretta su @TgLa7 #maratonamentana #elezioniPuglia Vai su X
Regionali in Puglia, Decaro: 'Vittoria straordinaria'. E rassicura la leadership Pd - Sarà Antonio Decaro, l'ingegnere 55enne "orgoglioso delle sua fragilità", il successore del presidente "gladiatore" Michele Emiliano alla guida della Regione Puglia che dopo 20 anni resta al ... Si legge su ansa.it
Elezioni Regionali, Antonio Decaro è il presidente della Puglia: «Risultato straordinario» - Con un risultato «straordinario», Antonio Decaro vince le elezioni: è il presidente della regione Puglia: «Domani devo mettermi a lavorare». Secondo quotidianodelsud.it
Risultati elezioni regionali Puglia, Decaro è il nuovo presidente. Pd primo partito - Leggi su Sky TG24 l'articolo Risultati elezioni regionali Puglia, Decaro è il nuovo presidente. Riporta tg24.sky.it