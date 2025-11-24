Regionali Puglia Decaro promette fedeltà ai pugliesi | il Pd la segretaria la ha

Bari, 24 nov. (askanews) – Se i dati delle proiezioni saranno confermati dallo scrutinio reale, Antonio Decaro, eurodeputato del Pd ed ex sindaco di Bari, risulterà il presidente di Regione eletto nel 2025 con la percentuale più alta, oltre il 65 per cento di consensi, mentre il rivale di centrodestra, l’imprenditore Luigi Lobuono, sembra attestarsi leggermente oltre il 33 per cento. Sotto l’1 per cento la candidata di sinistra Ada Donno (0,7) e il civico Sabino Mangano (0,2). Pd primo partito, a metà scrutinio vicino al 26 per cento con la lista Decaro presidente attorno al 12 e il M5S fra il 7 e l’8. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

