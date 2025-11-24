Regionali Pregliasco YouTrend | Smacco per FdI in Veneto centrodestra potrebbe faticare al Sud

Feedpress.me | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«A dati non definitivi, si registra uno smacco di FdI nel Veneto, dove si pensava che il primo posto fosse alla portata» del partito di Giorgia Meloni, che alle "scorse politiche ed europee aveva fatto risultati molto importanti». Invece, «l a Lega prevale nettamente, con un effetto Zaia molto rilevante. Alle ultime europee FdI aveva quasi triplicato la Lega». Lo spiega all’ANSA il direttore. 🔗 Leggi su Feedpress.me

regionali pregliasco youtrend smacco per fdi in veneto centrodestra potrebbe faticare al sud

© Feedpress.me - Regionali, Pregliasco (YouTrend): "Smacco per FdI in Veneto, centrodestra potrebbe faticare al Sud"

Approfondisci con queste news

regionali pregliasco youtrend smaccoRegionali, Pregliasco (YouTrend): "Smacco per FdI in Veneto, centrodestra potrebbe faticare al Sud" - «A dati non definitivi, si registra uno smacco di FdI nel Veneto, dove si pensava che il primo posto fosse alla portata» del partito di Giorgia Meloni, che alle "scorse politiche ed europee aveva fatt ... msn.com scrive

Supermedia Youtrend, le regionali avranno un impatto sui consensi? - È, in realtà, ancora presto per calcolare l'eventuale effetto delle elezioni regionali sul panorama nazionale. Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Pregliasco Youtrend Smacco