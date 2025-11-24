Regionali Pregliasco YouTrend | Smacco per FdI in Veneto centrodestra potrebbe faticare al Sud
«A dati non definitivi, si registra uno smacco di FdI nel Veneto, dove si pensava che il primo posto fosse alla portata» del partito di Giorgia Meloni, che alle "scorse politiche ed europee aveva fatto risultati molto importanti». Invece, «l a Lega prevale nettamente, con un effetto Zaia molto rilevante. Alle ultime europee FdI aveva quasi triplicato la Lega». Lo spiega all’ANSA il direttore. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Approfondisci con queste news
Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’IRCCS Ospedale Galeazzi di Milano, spiega l’utilità di un’assunzione continuativa di probiotici come complemento a stile di vita e alimentazione corretti. #microbiota | #health | #digitalhealth | #salute | #medicina - facebook.com Vai su Facebook
Regionali, Pregliasco (YouTrend): "Smacco per FdI in Veneto, centrodestra potrebbe faticare al Sud" - «A dati non definitivi, si registra uno smacco di FdI nel Veneto, dove si pensava che il primo posto fosse alla portata» del partito di Giorgia Meloni, che alle "scorse politiche ed europee aveva fatt ... msn.com scrive
Supermedia Youtrend, le regionali avranno un impatto sui consensi? - È, in realtà, ancora presto per calcolare l'eventuale effetto delle elezioni regionali sul panorama nazionale. Lo riporta tg24.sky.it