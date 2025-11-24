Regionali Petracca viaggia oltre i 20mila voti | primo eletto in Irpinia

Tempo di lettura: < 1 minuto Mentre Roberto Fico già festeggia la vittoria da Governatore della Regione Campania a capo della coalizione di centrosinistra ed Edmondo Cirielli e tutto il centrodestra si leccano le ferite di una debacle elettorale, ora la conta e sui consiglieri che entreranno in Consiglio Regionale. In Provincia di Avellino il consigliere Pd uscente Maurizio Petracca ha ormai superato le 20mila preferenze e, nonostante lo scrutinio non è ancora terminato, risulta essere il primo eletto del campo largo. Auando mancano ancora diverse Maurizio Petracca sfonda il muro delle 20.600 preferenze e trascina il PD al 26,36 % E’ il consigliere regionale più votato di tutti i tempi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

