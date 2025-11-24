Regionali Petracca viaggia oltre i 20mila voti | primo eletto in Irpinia
Tempo di lettura: < 1 minuto Mentre Roberto Fico già festeggia la vittoria da Governatore della Regione Campania a capo della coalizione di centrosinistra ed Edmondo Cirielli e tutto il centrodestra si leccano le ferite di una debacle elettorale, ora la conta e sui consiglieri che entreranno in Consiglio Regionale. In Provincia di Avellino il consigliere Pd uscente Maurizio Petracca ha ormai superato le 20mila preferenze e, nonostante lo scrutinio non è ancora terminato, risulta essere il primo eletto del campo largo. Auando mancano ancora diverse Maurizio Petracca sfonda il muro delle 20.600 preferenze e trascina il PD al 26,36 % E’ il consigliere regionale più votato di tutti i tempi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Contenuti che potrebbero interessarti
REGIONALI - SCRUTINIO IN CORSO AD AVELLINO CITTA' Quando sono state scrutinate oltre il 50% delle sezioni, questa la situazione: Petracca 756 preferenze Petitto 487 Festa 469 Nargi 457 Gengaro 427 Rosato 357 Alaia 355 Ciampi 240 - facebook.com Vai su Facebook
Oltre 2mila opere pubbliche da riqualificare con bandi regionali - Il Ponte Rosello a Sassari, il Ponte di Capoterra, l'ex Cotonificio di Alghero e l'ex Tribunale a Carbonia sono solo alcuni dei progetti, a cui si affiancano strade, piste ciclabili, infrastrutture ... Si legge su ansa.it