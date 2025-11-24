Regionali per Meloni delusione Campania e Fdi Veneto Resta patto su Lombardia

Roma, 24 nov. (askanews) – Inutile girarci attorno, a via della Scrofa non se lo aspettavano e non se lo aspettava nemmeno Giorgia Meloni. Certo, l’idea di sorpassare la Lega nelle elezioni in Veneto, nonostante il candidato presidente fosse del partito di Matteo Salvini, magari era un pio desiderio (che comunque è stato accarezzato). Ma nessuno poteva pensare che sarebbe andata tanto diversamente, con l’alleato che sfiora il 36% e Fratelli d’Italia che si ferma intorno al 18,70%. Praticamente doppiati. Dall’Angola, dove oggi ha partecipato al vertice Unione europea-Unione africana, la presidente del Consiglio firma un post per complimentarsi con il neo governatore Alberto Stefani. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

