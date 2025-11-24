Regionali | per Fico Decaro e Stefani è trionfo Astensionismo e campo largo? La destra pensa a una nuova legge elettorale

Tutto resta così com’era stato da un decennio e oltre. Escono Vincenzo De Luca, Michele Emiliano e Luca Zaia ed entrano Roberto Fico, Antonio Decaro e Alberto Stefani. Campania, Puglia e Veneto continuano sulla stessa strada: le prime due in mano al centrosinistra e l’ultima alla destra. Vittorie nettissime, senza storia. Due a uno e palla al centro. Il secondo tempo della tornata di Regionali va al campo larghissimo, che si presentava uno dappertutto in formazione extralarge da Avs fino a Italia Viva, e così le elezioni d’autunno finiscono con un sostanziale pareggio, tenendo conto di quanto successo in Calabria, Marche e Toscana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Regionali: per Fico, Decaro e Stefani è trionfo. Astensionismo e campo largo? La destra pensa a una nuova legge elettorale

