Regionali | Maraio ' socialisti di nuovo protagonisti'
Roma, 24 nov (Adnkronos) - "É partita una nuova stagione per i socialisti italiani. Ancorati alla nostra identità ci siamo aperti alle novità”. Lo dice Enzo Maraio, segretario nazionale di ‘Avanti Psi'. "Con ‘Avanti Psi' ci mettiamo insieme il riformismo radicale, il cattolicesimo democratico, il mondo civico. Siamo sopra il 5% in Campania, in Puglia ‘Avanti Popolari con Decaro' e' poco sotto il 5%, in Veneto nella lista Manildo contribuiamo al 2,3. Abbiamo avviato un percorso, lo continueremo per dare il nostro contributo, da protagonisti, al centrosinistra vincente, per battere la Meloni", conclude. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ti aspetto giovedì 13 novembre alle ore 20:00 al Ristorante La Costiera, in via Sassola 104 a Sant’Antonio Abate, per un incontro di dialogo e confronto. Non mancare! Enzo Maraio #INDialogoconluigi #lacampaniacheinclude #luigicirillo #regionalicampania - facebook.com Vai su Facebook
"#EnzoMaraio" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Regionali: Maraio, 'socialisti di nuovo protagonisti' - Ancorati alla nostra identità ci siamo aperti alle novità”. Come scrive iltempo.it
Regionali, Maraio: "Socialisti con Decaro per una nuova stagione" - Il segretario nazionale di Avanti Psi a Lecce per presentare i candidati della lista “Avanti- Si legge su leccesette.it
Regionali Campania, Demitry: “In Italia ‘socialista’ torna finalmente a essere una parola positiva” - Fondo per i giovani, hub di quartiere e lotta per i fondi alla sanità campana: il progetto di Antonio Demitry, capolista di Avanti Campania ... Da fanpage.it