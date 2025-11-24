Regionali la tiktoker De Crescenzo | Un’ingiustizia non farmi votare
Tempo di lettura: < 1 minuto Un’ “ingiustizia”, una “vergogna”, un “accanimento vero e proprio contro di me”. Così la tiktoker Rita De Crescenzo sui social è tornata sull’episodio avvenuto ieri nel seggio del Pallonetto a Napoli dove non ha potuto votare in quanto cancellata dagli elenchi elettorali. “É successa una cosa gravissima, un’ingiustizia – ha ribadito – Non mi hanno trovato nella lista, ma io non sono irreperibile, non sono evasa. Ho la residenza in via del Pallonetto di Santa Lucia, con mio marito e mio figlio, lui ha votato e a me non mi hanno fatto votare”. La tiktoker diventata famosa per la carovana di turisti napoletani portati a Roccaraso sostiene che sempre nella giornata di ieri i carabinieri le hanno notificato a casa un provvedimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
