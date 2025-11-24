Regionali in Campania i risultati in diretta | Fico vince nettamente su Cirielli
Le elezioni regionali del 2025 si completano con il triplo voto tra Puglia, Veneto e Campania. Proprio la sfida campana è forse la più attesa, con Roberto Fico che si oppone a Edmondo Cirielli per diventare il successore di Vincenzo De Luca. In Campania si votava domenica 23 novembre dalle 7 alle 23 e lunedì 24 novembre dalle 7 alle 15 per eleggere i 50 componenti del Consiglio regionale. A vincere ed essere eletto presidente sarà il candidato che otterrà più voti: non è infatti previsto il ballottaggio. Qui, alla chiusura dei seggi, sarà possibile seguire i primi exit poll e successivamente i risultati della sfida campana. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
