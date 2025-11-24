Regionali in archivio per il centrodestra si apre subito il cantiere della nuova legge elettorale

Dopo le Regionali, per il centrodestra si apre subito il cantiere della legge di bilancio. I partiti della maggioranza restano distanti sulle modifiche alla manovra: domani la commissione Bilancio del Senato deciderà sulle ammissibilità degli emendamenti, mentre mercoledì ci sarà un ufficio di presidenza per mettere ordine all'iter. Il Mef attende di capire se FI, Lega, FdI e Noi moderati troveranno un accordo, ma i margini sono strettissimi. Sul tavolo: tassazione degli affitti brevi, iperammortamento, stretta sulla compensazione dei crediti fiscali, tassazione dei dividendi, congelamento dell'età pensionabile e ampliamento della rottamazione.

