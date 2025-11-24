Regionali il neo presidente Fico | Grazie ai campani scelta netta e forte Lavoreremo con le aree interne

Tempo di lettura: < 1 minuto "Grazie a tutti i cittadini campani per una scelta netta, forte e importante che ci riempie di responsabilità". Così Roberto Fico, vincitore delle elezioni per il nuovo presidente della Campania: "Grazie alla coalizione che ha lavorato in modo saldo, pulito e trasparente". lavoreremo con al centro il progetto delle aree interne. lavoreremo con aree interne, i sindaci saranno al centro della vita politica della regione. non c'è futuro se non parte dai territori.

