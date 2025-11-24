Regionali Graziano | Se camminiamo insieme le destre si possono battere

Casertanews.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“È una giornata di grande soddisfazione per tutta la nostra comunità democratica: la coalizione di centrosinistra vince in Campania e conferma, ancora una volta, che uniti si vince. Quando le forze progressiste scelgono di camminare insieme, parlando con chiarezza ai cittadini e mettendo al. 🔗 Leggi su Casertanews.it

