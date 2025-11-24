Regionali Graziano | Se camminiamo insieme le destre si possono battere
“È una giornata di grande soddisfazione per tutta la nostra comunità democratica: la coalizione di centrosinistra vince in Campania e conferma, ancora una volta, che uniti si vince. Quando le forze progressiste scelgono di camminare insieme, parlando con chiarezza ai cittadini e mettendo al. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Se sarò il più votato alle prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025 e sarò conseguentemente nominato Assessore regionale all’Agricoltura, foreste, economia montana, zootecnia, caccia e pesca, mi dimetterò immediatamente dal Parlamento eur - facebook.com Vai su Facebook