Regionali | Gori Pd ' belle vittorie ora progetto che parli anche a chi è rimasto a casa'

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - “Le vittorie di Antonio Decaro in Puglia e di Roberto Fico in Campania non potevano essere più nette, meritano quindi d'essere festeggiate. Grazie anche a Giovanni Manildo per la sua bella campagna in Veneto. Vince il centrosinistra e questa è un'ottima notizia. Non possiamo però non guardare con preoccupazione al dato dell'affluenza: il calo del 15% dei votanti rispetto alle ultime regionali è un grave segnale di disaffezione, che impegna tutte le forze politiche, e il Pd per primo, ad un esercizio di comprensione e ad un maggiore sforzo di coinvolgimento”. Così l'europarlamentare Pd Giorgio Gori. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Regionali: Gori (Pd), 'belle vittorie, ora progetto che parli anche a chi è rimasto a casa'

