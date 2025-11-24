Regionali dopo risultato campo largo Fdi già con la testa a riforma elettorale
Roma, 24 nov. (askanews) – Festina lente. Come diceva l’imperatore Augusto, affrettati lentamente. È ciò che farà da domani Fratelli d’Italia sulla riforma elettorale. Il tema era già sul tavolo ma i risultati dell’ultima tornata di elezioni regionali di questo 2025 accelerano l’intenzione del partito di Giorgia Meloni di mandare in soffitta il Rosatellum con cui il campo largo, da Renzi ad Avs, passando per Pd e M5s, potrebbe seriamente insidiare la riconferma dell’attuale maggioranza alle prossime elezioni politiche. Quindi, archiviate le regionali e approvata la legge di bilancio, a partire da gennaio si entrerà nel vivo della modifica del sistema di voto anche per evitare che si arrivi a una nuova legge a ridosso dalla elezioni della primavera del 2027. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Approfondisci con queste news
Antonio Decaro è il vincitore delle elezioni regionali in Puglia. L'ex sindaco di Bari ed europarlamentare del Partito democratico sarà il nuovo governatore della regione dopo Michele Emiliano. - facebook.com Vai su Facebook
È stato davvero emozionante votare oggi. Mi ha riportato al 2010, quando per la prima volta votai Movimento 5 Stelle alle regionali in Campania. Anche allora il mio voto andò a Roberto Fico. Oggi, dopo 15 anni, ho votato ancora una volta per lui, candidato Pr Vai su X
Dopo il risultato del campo largo alle Regionali, FdI già con la testa alla riforma elettorale - È ciò che farà da domani Fratelli d’Italia sulla riforma elettorale. Scrive askanews.it
Regionali Campania, il campo largo festeggia a Napoli. Schlein cita Pino Daniele: 'L'aria s'adda cagnà' - Al centro, il presidente di Iv, Matteo Renzi, punta fortemente sul campo largo: "L'alternativa c'è, da Casa Riformista fino alla sinistra". Come scrive ansa.it
Regionali, Campo largo avanti in Campania e Puglia, centrodestra solido in Veneto - Risultati netti nelle regionali: campo largo avanti in Campania e Puglia, centrodestra forte in Veneto. Lo riporta trmtv.it