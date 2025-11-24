Regionali dopo risultato campo largo Fdi già con la testa a riforma elettorale

Ildenaro.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 24 nov. (askanews) – Festina lente. Come diceva l’imperatore Augusto, affrettati lentamente. È ciò che farà da domani Fratelli d’Italia sulla riforma elettorale. Il tema era già sul tavolo ma i risultati dell’ultima tornata di elezioni regionali di questo 2025 accelerano l’intenzione del partito di Giorgia Meloni di mandare in soffitta il Rosatellum con cui il campo largo, da Renzi ad Avs, passando per Pd e M5s, potrebbe seriamente insidiare la riconferma dell’attuale maggioranza alle prossime elezioni politiche. Quindi, archiviate le regionali e approvata la legge di bilancio, a partire da gennaio si entrerà nel vivo della modifica del sistema di voto anche per evitare che si arrivi a una nuova legge a ridosso dalla elezioni della primavera del 2027. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Dopo il risultato del campo largo alle Regionali, FdI già con la testa alla riforma elettorale - È ciò che farà da domani Fratelli d’Italia sulla riforma elettorale. Scrive askanews.it

regionali dopo risultato campoRegionali Campania, il campo largo festeggia a Napoli. Schlein cita Pino Daniele: 'L'aria s'adda cagnà' - Al centro, il presidente di Iv, Matteo Renzi, punta fortemente sul campo largo: "L'alternativa c'è, da Casa Riformista fino alla sinistra". Come scrive ansa.it

regionali dopo risultato campoRegionali, Campo largo avanti in Campania e Puglia, centrodestra solido in Veneto - Risultati netti nelle regionali: campo largo avanti in Campania e Puglia, centrodestra forte in Veneto. Lo riporta trmtv.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Dopo Risultato Campo