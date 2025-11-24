Regionali dopo lo spoglio insulti dal Pd | Governo di incapaci e arroganti
Il Pd ha preso una sbandata dopo l'affermazione dei candidati del centrosinistra in Campania e Puglia. Dimenticando il disastro in Veneto (come anche in Abbruzzo e Calabria nelle recenti tornate elettorali), i dem si aggrappano disperatamente ai risultati di questo pomeriggio che sostanzialmente non sanciscono alcuna spallata al governo, confermano lo status quo e per giunta fanno registrare una X alle regionali, con un pareggio 3-3 nelle 6 regioni in cui si è andati al voto. A parlare è il responsabile dell'Organizzazione del Pd, Igor Taruffi in collegamento su La7. Leggere per credere: "La segretaria con la frase testardamente unitari si è applicata con costanza a tenere unito il centrosinistra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
