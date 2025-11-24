"Ogni elezione regionale è un voto locale, non abbiamo mai voluto dare una visione nazionale ai voti regionali e come abbiamo sempre detto il voto sul governo arriverà alla fine del mandato parlamentare quando richiederemo un voto sul governo per le prossime elezioni politiche. La sinistra fa sorridere: quando perdono è un voto locale, quando vincono diventa un voto nazionale. Ci vuole un po' anche di coerenza nel fare commenti". Le parole di Giovanni Donzelli molto probabilmente fotografano in modo schietto il risultato delle Regionali che di fatto sanciscono un pareggio tra centrodestra e centrosinistra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Regionali, Donzelli smonta le balle del Pd: "Perché la sinistra mi fa ridere"