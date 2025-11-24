Regionali Conte dopo i risultati di Fico | Non ha vinto chi ha saltellato e oggi cade ha vinto chi non si è voltato dall’altra parte

“Ha vinto chi non si è rivolto dall’altra parte di fronte alle difficoltà di famiglie e imprese, chi non dice che va tutto bene, chi ha saputo ascoltare”. Così Giuseppe Conte ha parlato con la stampa dopo la vittoria di Roberto Fico alle elezioni regionali in Campania, una regione, ha sottolineato che “ha tante potenzialità ma anche tante difficoltà”. “Questo centrodestra ci ha sfidato mettendo in capo un uomo di FdI, un uomo di Meloni, un esponente di spicco del Movimento e quindi quel distacco oggi qualche pensiero lo deve dare a chi sta guidando il governo nazionale. Non ha vinto chi di fronte alle difficoltà ha saltellato e oggi cade rovinosamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

