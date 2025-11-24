Regionali Campania seggi chiusi | riapriranno alle ore 7.00

Hanno chiuso alle ore 23.00 i seggi in Campania per la prima giornata di voto per le Elezioni Regionali 2025. Le urne resteranno aperte lunedì alle ore 7.00 fino alle 15.00. Subito dopo la 'dead line', inizieranno le operazioni di spoglio.

Nuovo calo dell'affluenza alle elezioni regionali : alle 19 si registra - 6% Veneto e - 4% in Puglia. Tiene la Campania

Regionali Campania, affluenza parziale alle 19:00 (sez. 4684/5825) Campania 25,6% (-0,8% rispetto al 2020) Napoli 25,8% (-0,8%) Salerno 25,4% (-1,2%) Avellino 24,0% (-0,9%) Benevento 23,6% (-1,1%) Caserta 27,3% (+0,1%)

Elezioni regionali Veneto, Campania e Puglia, seggi aperti: come si vota, orari e candidati - Circa 11 milioni e mezzo di elettori saranno chiamati domenica e lunedì a scegliere i governatori in Veneto, Campania e Puglia e i rispettivi Consigli regionali.

Elezioni regionali in diretta: alle 12 affluenza in calo al 8,1% in Campania, 10% in Veneto e 8,5% in Puglia, i risultati del voto - In diretta le elezioni regionali 2025 in Campania, Veneto e Puglia: seggi aperti oggi, domenica 23 novembre, dalle 7:00 alle 23.

Regionali, affluenza in netto calo in Campania (8,24%) e Puglia (8,53%). Si vota anche in Veneto. Seggi aperti oggi fino alle 23 - Circa 11 milioni e mezzo di elettori saranno chiamati domenica e lunedì a scegliere i governatori in Veneto, Campania e Puglia e i rispettivi Consigli regionali.