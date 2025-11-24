Regionali Campania Schlein | Uniti si stravince pronti a battere Meloni
“Credo che il messaggio di questa sera sia molto chiaro. Il messaggio è che l’alternativa c’è ed è competitiva. Il messaggio è che il riscatto parte dal Sud e ci porterà a vincere insieme, perché la partita alle prossime politiche è apertissima. Mi avete spesso sentito dire “uniti si vince”, direi che il margine della vittoria stasera di Roberto Fico e di Antonio Decaro dimostra che uniti si stravince. La strada è questa, gli elettori hanno premiato questo sforzo unitario di tutta la coalizione, e noi andremo avanti in questa direzione per battere Giorgia Meloni che questa sera ha ben poco da festeggiare e da saltare”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
