“Ha ragione Roberto, il messaggio migliore credo lo abbiano dato gli elettori anche contestando il governo più antimeridionalista della storia repubblicana. Ci batteremo contro l’autonomia differenziata e questo mi ha fatto pensare alle parole di un grande poeta di questa terra “Tanto l’aria s’adda cagnà””. Queste le parole di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, durante il suo intervento dal palco di Napoli per la vittoria di Roberto Fico alle elezioni regionali in Campania. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Regionali Campania, Schlein cita Pino Daniele “L’aria s’adda cagna”