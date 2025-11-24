Regionali Campania prosegue lo spoglio | Fico oltre il 60% Granato in terza piazza

Prosegue lo scrutinio delle Elezioni Regionali in Campania. Secondo i dati ufficiali diffusi dal Viminale, dopo circa 1000 sezioni scrutinate, Roberto Fico resta in testa con il 62% circa delle preferenze.Cirielli si attesta sul 33%, mentre Granato al momento resta in terza piazza con oltre il 2%. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Regionali Campania, prosegue lo spoglio: Fico oltre il 60%, Granato in terza piazza

