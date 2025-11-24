Regionali Campania il dato sull' affluenza alle urne a Napoli alle ore 23.00

L'affluenza alle urne alle 23.00 nella sola città di Napoli per le Elezioni Regionali in Campania è del 30.03% degli aventi diritto (228985 votanti su 762.493). Alle precedenti consultazioni regionali nel 2020, nella giornata di domenica si erano recati alle urne il 32.64% dei cittadini. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Regionali Campania, il dato sull'affluenza alle urne a Napoli alle ore 23.00

️ Regionali Campania, affluenza parziale alle 19:00 (sez. 4684/5825) Campania 25,6% (-0,8% rispetto al 2020) Napoli 25,8% (-0,8%) Salerno 25,4% (-1,2%) Avellino 24,0% (-0,9%) Benevento 23,6% (-1,1%) Caserta 27,3% (+0,1%) #RegionaliCampania

