Regionali Campania Fico | Sarò il presidente di tutti

“Abbiamo lavorato senza mai essere contro ma sempre cercando di costruire, un dato di fatto molto importante di questa campagna elettorale. Non rispondere alle offese e agli insulti costanti significa dare spazio alle persone e far comprendere quello che vogliamo fare. Sarò il presidente di tutti i cittadini campani, ad offese e insulti costanti abbiamo risposto con i programmi”. Lo ha detto Roberto Fico, commentando la vittoria alle elezioni regionali in Campania. “Da subito lavoreremo sulla medicina territoriale, gli impegni presi in campagna elettorale sono giuramenti che porteremo avanti in ogni momento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

