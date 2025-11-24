Regionali Campania | Fico al 61% Cirielli si ferma al 34 60%

Quando sono state scrutinate più del 10 % delle sezioni, nelle elezioni regionali della Campania il candidato del centrosinistra, Roberto Fico, risulta nettamente avanti con il 61, 8 % dei consensi. Il candidato del centrodestra si attesta invece al 34,60%, segnando un distacco significativo in questa fase iniziale dello scrutinio. Si conferma dunque la tendenza . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Regionali Campania: Fico al 61%. Cirielli si ferma al 34, 60%

