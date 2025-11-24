Regionali Campania e Puglia al centrosinistra Veneto al centrodestra

Si sono chiuse alle 15 le urne per le votazioni in tre Regioni. Secondo i primi spogli il centrosinistra è avanti in Campania e Puglia con i candidati Fico e Decaro, invece centrodestra in Veneto con Stefani. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Regionali, Campania e Puglia al centrosinistra. Veneto al centrodestra

