Regionali Campania Conte | Con Fico e Todde in Sardegna per M5S è doppietta storica

“Non ha vinto chi difronte alle difficoltà dei cittadini campani ha saltellato e adesso cade rovinosamente. Non ha vinto chi ha pensato di batterci, di battere Roberto Fico, lottando nel fango e infangando lui e i suoi familiari. E lo ha fatto anche rompendo il silenzio elettorale”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, intervenendo al comitato elettorale di Roberto Fico, neo presidente della Regione Campania. “Per il Movimento 5 Stelle è una grande soddisfazione. In due anni portiamo a casa una doppietta storica, prima con la vittoria di Alessandra Todde che sta facendo benissimo in Sardegna, e adesso abbiamo Roberto Fico che, siamo convinti perché lo conosciamo bene, farà benissimo per la Campania”, ha aggiunto l’ex premier. 🔗 Leggi su Lapresse.it

