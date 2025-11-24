Regionali Campania boom di preferenze per Matera e Cascone

PD prima lista con oltre 11.600 voti. Testa Alta cresce e si consolida. Fico avanti con il 55,36% Nel collegio di Salerno, i risultati aggiornati delle Regionali delineano un quadro ormai stabile: Roberto Fico guida la competizione con 36.412 voti, pari al 55,36%, confermandosi nettamente in testa rispetto ad Edmondo Cirielli, fermo al 41,35%. Il dato politico che emerge con più forza è il ruolo decisivo giocato dalle due liste più strutturate dell’area progressista: Partito Democratico e Testa Alta. Insieme rappresentano l’asse portante del sostegno al candidato presidente e spiegano buona parte della distanza accumulata nei confronti della coalizione di centrodestra. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Regionali Campania, boom di preferenze per Matera e Cascone

