Regionali allarme affluenza | il Salento limita i danni Foggia ultima Bari -11% crollo Bat Ma c' è chi vota a 102 anni
Affluenza al 29,45% alle 23 di ieri sera (era 39,88% nel 2020). La flessione più netta nella Bat, dove la partecipazione precipita di 13,8 punti percentuali. La prima giornata di. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
PIAZZA ARMERINA- UN’INTERROGAZIONE CONSILIARE DEL GRUPPO DI FORZA ITALIA LANCIA L’ALLARME SUL RISCHIO DI PERDERE FINANZIAMENTI REGIONALI PER 175.000 EURO. A RISCHIO I FONDI PER IL CIMITERO DI SANTA MARIA DI G - facebook.com Vai su Facebook
Regionali, allarme affluenza: il Salento limita i danni, Foggia ultima, Bari -11%, crollo Bat. Ma c'è chi vota a 102 anni - La flessione più netta nella Bat, dove la partecipazione precipita di 13,8 ... Come scrive msn.com
Sensibile calo dell’affluenza anche nel Salento: quasi nove punti in meno del 2020 - Il dato complessivo pugliese è del 29,45 mentre nella tornata precedente quello definitivo fu del 56 ... Segnala lecceprima.it
Regionali Puglia, affluenza flop. Al voto solo il 29% degli aventi diritto: -10% rispetto al 2020 - Gli appelli al voto dei candidati governatori non sembra abbiano sortito l'effetto sperato, almeno per ... Scrive msn.com