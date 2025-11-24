Regionali affluenza sotto al 30%% | calo di 3,7 punti | Tutti i dati

Stenta a decollare l'affluenza alle Regionali in Veneto, Campania e Puglia. La media delle tre consultazioni alle 19 si è attesta sotto al 30% Campania: alle 19 affluenza al 25,87%. Alle 19 in Campania l'affluenza alle urne è del 25,87%, in leggero calo rispetto alla precedente tornata elettorale per il rinnovo degli organi regionali (Giunta e Consiglio) quando, al momento della stessa rilevazione, l'affluenza era stata del 26,5%. Alle 12 i votanti erano stati l'8,25%, in calo rispetto alla precedente tornata elettorale per il rinnovo degli organi regionali (Giunta e Consiglio) quando, al momento della stessa rilevazione, l'affluenza era stata del 12,62%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

