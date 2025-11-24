Regionali affluenza delle 23 in calo
0.18 E' del 31,96% (in calo rispetto a quella della stessa ora delle precedenti consultazioni, che era del 41,53%) l'affluenza nazionale alle ore 23 nelle 14.586 sezioni coinvolte dalla tornata amministrativa in Veneto, Campania e Puglia. Il dato è riportato sul sito Eligendo del Ministero dell'Interno. In Campania hanno votato il 32,09% degli aventi diritto, in Veneto il 33,88% e in Puglia il 29,45%. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
