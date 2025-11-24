Regionali affluenza al minimo storico | alle 23 | 00 ha votato solo il 31%

Tempo di lettura: < 1 minuto Alle ore 23:00 di oggi, ha votato il 31,85 % degli aventi diritto. I seggi resteranno aperti fino alle 23:00 di oggi e domani dalle 7:00 alle 15:00 Gli elettori sono chiamati alle urne per eleggere il presidente della Giunta regionale e 50 consiglieri, che daranno vita all'Assemblea legislativa della prossima legislatura ( 2025-2030 ). Alla stessa ora, nelle Regionali precedenti, l'affluenza era stata del 38,50 %. Queste le affluenze provincia per provincia: Domenica Sezioni % ore 12 % ore 19 % ore 23 Prec. ore 23 CAMPANIA 3.381 su 5.825 8,25 25,87 31,85 38,5 AVELLINO 389 su 501 7,04 24,26 28,88 36,82 BENEVENTO 303 su 340 7,33 23,64 28,9 36,11 CASERTA 596 su 928 8,25 27,61 33,57 40,5 NAPOLI 1.

