Regionali 2025 Veneto al centrodestra Puglia e Campania al centrosinistra | crolla l’affluenza

Le elezioni regionali del 23-24 novembre in Veneto, Puglia e Campania ridisegnano i rapporti di forza locali, ma non cambiano gli equilibri politici di fondo: le tre regioni confermano le coalizioni uscenti.In Veneto vince il centrodestra con il leghista Alberto Stefani, mentre in Puglia e Campania prevale il centrosinistra con Antonio Decaro e Roberto Fico . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Regionali 2025, Veneto al centrodestra, Puglia e Campania al centrosinistra: crolla l’affluenza

