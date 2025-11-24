Regionali 2025 il centrodestra tiene il Veneto il campo largo vince in Puglia e Campania L’affluenza sotto il 50% è un caso si accende la sfida a destra – La diretta

Open.online | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo scaduto in VenetoPuglia  e Campania per recarsi ai seggi e votare per le Elezioni regionali. Alle 15 le procedure di voto sono terminate, ora inizia la fase dello spoglio delle schede. Dalle urne usciranno i successori dei tre «uomini forti», che per anni sono stati indisturbati alla guida delle Regioni: Luca Zaia (Veneto),  Michele Emiliano  (Puglia) e  Vincenzo De Luca (Campania). Al voto sono chiamati circa 11 milioni e mezzo di aventi diritto, ma i dati dell’affluenza fanno prospettare un calo rispetto agli anni passati. L'articolo Regionali 2025, il centrodestra tiene il Veneto, il campo largo vince in Puglia e Campania. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

regionali 2025 centrodestra tieneElezioni regionali, le proiezioni: centrosinistra in vantaggio in Campania e Puglia, il centrodestra tiene in Veneto - Crolla l'affluenza La Lega al 36,4%, FdI al 17,5%, Forza Italia al 5,3%. Come scrive gazzettadiparma.it

regionali 2025 centrodestra tieneRegionali 2025, il centrodestra tiene il Veneto, il campo largo vince in Puglia e Campania. La sfida si sposta nei partiti, affluenza ai minimi ovunque – La diretta - Scopri i risultati dei tre appuntamenti elettorali e chi saranno i successori di Luca Zaia, Michele Emiliano e Vincenzo De Luca ... Riporta open.online

regionali 2025 centrodestra tieneElezioni regionali, è subito frattura tra M5S e Pd. Taruffi: "L'alternativa per le politiche c'è", Ricciardi lo sbugiarda - Alle elezioni regionali il campo largo è riuscito a prevalere sul centrodestra in Campania e Puglia. Da iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali 2025 Centrodestra Tiene