Regionali 2025 il centrodestra tiene il Veneto il campo largo vince in Puglia e Campania L’affluenza sotto il 50% è un caso si accende la sfida a destra – La diretta

Tempo scaduto in Veneto, Puglia e Campania per recarsi ai seggi e votare per le Elezioni regionali. Alle 15 le procedure di voto sono terminate, ora inizia la fase dello spoglio delle schede. Dalle urne usciranno i successori dei tre «uomini forti», che per anni sono stati indisturbati alla guida delle Regioni: Luca Zaia (Veneto), Michele Emiliano (Puglia) e Vincenzo De Luca (Campania). Al voto sono chiamati circa 11 milioni e mezzo di aventi diritto, ma i dati dell’affluenza fanno prospettare un calo rispetto agli anni passati. L'articolo Regionali 2025, il centrodestra tiene il Veneto, il campo largo vince in Puglia e Campania. 🔗 Leggi su Open.online

