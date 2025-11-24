Reem Alsalem | Abolire l’utero in affitto è possibile L’Italia è una delle voci più forti

La relatrice all’Onu: «La surrogazione altruistica ha numeri molto ridotti. La si cita solo per normalizzare la pratica commerciale. Che è uno sfruttamento delle donne, costrette a cedere il controllo dei loro corpi».. L’attivista Jennifer Lahl: «Gli embrioni sono selezionati prima dell’impianto e i committenti possono chiedere l’aborto selettivo. La madre non è libera neanche di mangiare quel che vuole».. Anne Schaub-Thomas avverte: la maternità surrogata è un atto contro natura che ha effetti permanenti.. Lo speciale contiene tre articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

