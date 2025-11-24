Real Madrid-Vinicius accordo vicino | dopo mesi di tensioni arriva la svolta

Secondo quanto riportato da AS, il Real Madrid e Vinicius sono sempre più vicini a chiudere un accordo per il rinnovo del contratto. Una notizia che segna una svolta dopo settimane di tensioni, incomprensioni e silenzi che avevano alimentato voci di mercato e ipotesi di rottura. Il brasiliano è legato ai Blancos fino al 2027, ma il club considera strategico chiudere il discorso molto prima, evitando di arrivare all’ultimo anno di contratto senza garanzie. Le parti, negli ultimi giorni, sono tornate a parlarsi e hanno registrato passi avanti significativi. L’accordo sfiorato e poi sfumato lo scorso febbraio. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

