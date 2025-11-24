Raspadori punta l' Inter | Loro avranno voglia di riscatto ma l' Atletico ora va alla grande

Rivale in Champions dei nerazzurri: "Sono passato da Conte a Simeone: entrambi super esigenti, ma ti tirano fuori la voglia di dare tutto in campo. Sono felice di aver scelto Madrid". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Raspadori punta l'Inter: "Loro avranno voglia di riscatto, ma l'Atletico ora va alla grande"

Raspadori, da Napoli all’Atlético Madrid non è cambiato molto: gioca pochi minuti, ma spesso svolta il match As: sa sfruttare i momenti decisivi. Contro il Getafe, è entrato negli ultimi minuti e ha messo dentro il cross che ha portato all'autogol del difensore avve - facebook.com Vai su Facebook

Raspadori punta l'Inter: "Loro avranno voglia di riscatto, ma l'Atletico ora va alla grande" - Il momento attuale potrebbe indurre a un cauto pessimismo, per lui pochi minuti nell’Atletico, per l’Italia il terzo playoff Mondiale, ma lui vede ... Scrive msn.com

Raspadori decisivo, Simeone: "Felice per lui, ha giocato meno di quello che meriterebbe" - Diego Pablo Simeone ha tirato un sospiro di sollievo quando l’arbitro ha decretato la fine del match: l’Atletico Madrid si è imposto. Secondo tuttomercatoweb.com

Raspadori, Lazio, Inter e Sinner: le ultimissime - Giacomo Raspadori è un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid: non è ufficiale ma l’intesa tra il Napoli e il club spagnolo è totale. corrieredellosport.it scrive