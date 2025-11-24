Rapunzel | fiaba verticale tra prigionia desiderio e stregoneria
Prima di diventare eroina pop animata, Rapunzel abita il territorio sfumato del folclore europeo, dove il meraviglioso convive con l’angoscia più concreta. La versione più nota è quella dei fratelli Grimm (1812), ma la genealogia è più complessa: affonda nelle fiabe francesi e italiane, come Petrosinella di Giambattista Basile, dove il tema centrale è già definito con forza: una giovane donna rinchiusa in una torre, separata dal mondo per volontà di una figura femminile ambigua, la strega. La torre di Rapunzel non è solo un luogo fisico ma una condizione esistenziale. È lo spazio domestico portato all’estremo, la casa che diventa prigione, l’interno che si chiude su se stesso fino a soffocare. 🔗 Leggi su Screenworld.it
