Rapine e violenze a Roma 18 arresti
Rapinavano abitazioni anche in pieno giorno, prendendo spesso di mira gli anziani, più vulnerabili e spesso soli. Li aggredivano svegliandoli di soprassalto o mentre erano davanti alla tv, arrivando a minacciarli anche con la pistola, per farsi consegnare tutti i loro averi. Mentre razziavano le case, erano in contatto telefonico con i loro mandanti, e le conversazioni - unite alle grida strazianti delle vittime - sono finite nelle intercettazioni dei carabinieri. 18 persone, tutte di etnia rom, provenienti dal campo nomadi di via Gordiani, sono state arrestate a Roma. Sono sospettate di almeno 46 episodi di furti e rapine, ma anche di sequestro di persona, ricettazione, danneggiamento e incendio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche questi approfondimenti
Cosa dicono le statistiche ufficiali sui reati denunciati: omicidi, borseggi, rapine, case svaligiate, violenze sessuali e degrado nei quartieri - facebook.com Vai su Facebook
Silvia Sardone: I dati ci dicono che rapine e furti, sia con strappo che con destrezza, sono commessi in oltre il 60% dei casi da stranieri e anche per le violenze sessuali e lo spaccio le percentuali sono alte. La soluzione?… facebook.com/reel/826875753… Vai su X
Violenze e rapine a Roma, 18 arresti per 46 colpi messi a segno. Le direttive partivano dal carcere - Dal carcere Regina Coeli di Roma un detenuto Rom orchestrava le rapine che una banda di suoi affiliati commetteva ... Come scrive ilpuntoamezzogiorno.it
Roma, rapine in casa e furti ad anziani: i Carabinieri arrestano 18 persone - Le rapine in abitazione hanno visto spesso coinvolti anziani, svegliati di soprassalto, oppure sorpresi mentre guardavano la tv, minacciati anche con una pistola. Segnala tg24.sky.it
Maxi blitz dei Carabinieri a Roma, 18 arresti per rapine e furti - ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri di Roma Parioli hanno eseguito un’ordinanza di arresto per 18 persone. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it