rapine e violenze a roma 18 arresti

Rapinavano abitazioni anche in pieno giorno, prendendo spesso di mira gli anziani, più vulnerabili e spesso soli. Li aggredivano svegliandoli di soprassalto o mentre erano davanti alla tv, arrivando a minacciarli anche con la pistola, per farsi consegnare tutti i loro averi. Mentre razziavano le case, erano in contatto telefonico con i loro mandanti, e le conversazioni - unite alle grida strazianti delle vittime - sono finite nelle intercettazioni dei carabinieri. 18 persone, tutte di etnia rom, provenienti dal campo nomadi di via Gordiani, sono state arrestate a Roma. Sono sospettate di almeno 46 episodi di furti e rapine, ma anche di sequestro di persona, ricettazione, danneggiamento e incendio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

