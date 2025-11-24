Rapina in villa ad Aversa | famiglia di farmacisti svegliati da malviventi armati di pistola

La città di Aversa torna a fare i conti con l’insicurezza dopo l’ennesima rapina in abitazione, avvenuta tre notti fa ai danni di una famiglia di farmacisti. Come riporta Il Mattino, i coniugi sono stati svegliati nel cuore della notte con una pistola puntata al volto e costretti a consegnare denaro, gioielli e le chiavi . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Rapina in villa ad Aversa: famiglia di farmacisti svegliati da malviventi armati di pistola

