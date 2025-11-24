Rapina in un supermercato a Novoli arrestato un 44enne brasiliano
FIRENZE – Nella tarda mattinata di ieri (23 novembre) i carabinieri del Nucleo radiomobile di Firenze sono intervenuti in un supermercato nel quartiere di Novoli a seguito della segnalazione di una rapina impropria in atto. Secondo quanto ricostruito, un uomo sarebbe entrato nel punto vendita e, dopo aver prelevato una confezione di formaggio, l’avrebbe occultata all’interno della giacca per oltrepassare le casse senza pagare. L’addetto alla vigilanza, accortosi della manovra, lo avrebbe fermato invitandolo a restituire o pagare la merce, ma l’uomo avrebbe reagito spintonandolo con forza e tentando di colpirlo con un pugno nel tentativo di guadagnarsi la fuga. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Tentata rapina in un supermercato di Novoli, arrestato un 43enne - I Carabinieri hanno quindi identificato l'uomo, un 43enne brasiliano senza fissa dimora, già noto alle Forze dell'Ordine, e lo hanno arrestato per l'ipotesi del reato di tentata rapina.
