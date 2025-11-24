Rapina al bar della stazione | bandito in fuga con 120 euro

Momenti di paura oggi 24 novembre alle 7 del mattino allo scalo ferroviario di Monselice. Un bandito solitario ha fatto irruzione all'interno del bar della stazione. La proprietaria, una cinese di 43 anni, aveva aperto da poco. L'ha subito minacciata intimandole di aprire il registratore di cassa. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

rapina al bar della stazione bandito in fuga con 120 euro

