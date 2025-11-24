Raggiungono il bivacco ma la discesa è troppo pericolosa | com' è finita

Trentotoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Soccorso alpino in azione nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 23 novembre, in Vigolana, per portare in salvo tre escursionisti in piena difficoltà dopo aver raggiunto il bivacco della Madonnina.I tre, infatti, si sono resi conto di non poter affrontare il rientro a valle in sicurezza a causa. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Raggiungono il bivacco, ma la discesa è troppo pericolosa: com'è finita

