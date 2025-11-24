Raggiungono il bivacco ma la discesa è troppo pericolosa | com' è finita
Soccorso alpino in azione nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 23 novembre, in Vigolana, per portare in salvo tre escursionisti in piena difficoltà dopo aver raggiunto il bivacco della Madonnina.I tre, infatti, si sono resi conto di non poter affrontare il rientro a valle in sicurezza a causa. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
