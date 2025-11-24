Raffiche di burrasca e rovesci nel Foggiano e in Puglia | scatta nuova allerta maltempo di 20 ore

Foggiatoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maltempo in vista anche nella giornata di domani, durante la quale si prevedono venti forti dai quadranti meridionali con raffiche di burrasca sui settori ionici e sulla Puglia meridionale, fino a burrasca forte sui settori appenninici; possibili mareggiate sulle coste esposte. Inoltre, si. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

raffiche di burrasca e rovesci nel foggiano e in puglia scatta nuova allerta maltempo di 20 ore

© Foggiatoday.it - Raffiche di burrasca e rovesci nel Foggiano e in Puglia: scatta nuova allerta maltempo di 20 ore

Argomenti simili trattati di recente

raffiche burrasca rovesci foggianoVertiginoso calo delle temperature nel Foggiano: domenica soleggiata, ma la pioggia non è finita - Sarà una settimana all'insegna del tempo instabile secondo le previsioni dell'esperto di 3bmeteo. foggiatoday.it scrive

raffiche burrasca rovesci foggianoPuglia, allerta vento fino a burrasca: codice giallo per nord foggiano e tarantino Protezione civile, previsioni meteo - Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alla prossima mezzanotte. Lo riporta noinotizie.it

Meteo: Venti di Burrasca per tutta la Settimana, attese raffiche a 90-100 km/h; le zone coinvolte - Si prepara, dunque, una fase di maltempo autunnale, caratterizzata oltre che da piogge battenti ... Scrive ilmeteo.it

Cerca Video su questo argomento: Raffiche Burrasca Rovesci Foggiano