Radio International la tragicommedia di Beppe Rosso al Teatro Cantiere Florida
In un mondo che rischia la deriva due conduttori, uno stagista, un ex giornalista mediorientale in Italia e un fonico portano avanti una piccola radio in crisi. La notizia di una bambina siriana che tenta di attraversare il confine con la Francia e le cruciali prese di posizione del governo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Sbarca al Gobetti Radio International di Beppe Rosso - Dal 24 al 29 ottobre al Teatro Gobetti debutta in una nuova veste come spettacolo unico, nell’ambito della stagione del Teatro Stabile di Torino, lo spettacolo “Radio International” il progetto di ... Si legge su rainews.it
Beppe Rosso racconta la serie teatrale "Radio International" (ACTI Teatri Indipendenti) - 06:30 Primepagine, a cura di Enrico Rufi 07:00 Rassegna di geopolitica, a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Rassegna stampa internazionale, a cura di David Carretta 07:30 La pillola de Il rovescio del ... Segnala radioradicale.it