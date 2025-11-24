Radio International la tragicommedia di Beppe Rosso al Teatro Cantiere Florida

Firenzetoday.it | 24 nov 2025

In un mondo che rischia la deriva due conduttori, uno stagista, un ex giornalista mediorientale in Italia e un fonico portano avanti una piccola radio in crisi. La notizia di una bambina siriana che tenta di attraversare il confine con la Francia e le cruciali prese di posizione del governo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

radio international la tragicommedia di beppe rosso al teatro cantiere florida

"Radio International", la tragicommedia di Beppe Rosso al Teatro Cantiere Florida

