Quindicenne picchiato vicino alla chiesa dei Catalani formalizzata la denuncia | al vaglio telecamere e testimonianze

Messinatoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora un’aggressione che scuote la movida messinese e riaccende l’allarme sulla sicurezza dei più giovani. Il 15enne che la scorsa notte è stato sorpreso alle spalle e picchiato nei pressi della chiesa dei Catalani ha formalizzato nel tardo pomeriggio di oggi la denuncia alla Squadra Mobile di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

