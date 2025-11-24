Quindicenne picchiato vicino alla chiesa dei Catalani formalizzata la denuncia | al vaglio telecamere e testimonianze
Ancora un’aggressione che scuote la movida messinese e riaccende l’allarme sulla sicurezza dei più giovani. Il 15enne che la scorsa notte è stato sorpreso alle spalle e picchiato nei pressi della chiesa dei Catalani ha formalizzato nel tardo pomeriggio di oggi la denuncia alla Squadra Mobile di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
