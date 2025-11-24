Questo è per te Amici 25 il tributo degli allievi a Ornella Vanoni | emozioni e lacrime in studio

Una dedica intensa, carica di emozione, ha attraversato oggi la scuola di Amici 25. Nel daytime del talent, i ragazzi hanno voluto stringersi idealmente attorno al ricordo di Ornella Vanoni, regalando al pubblico un momento semplice ma potentissimo. Senza effetti speciali, solo con la forza del sentimento, hanno ricordato quanto la sua arte abbia segnato anche chi è nato molti anni dopo di lei, lasciando lo studio in un silenzio rispettoso. La scomparsa di Ornella Vanoni ha lasciato un vuoto enorme nella musica italiana. Nelle ore dei suoi funerali, celebrati in una Milano piovosa e commossa, i messaggi di chi l’ha amata si sono moltiplicati ovunque: dai colleghi ai fan. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

