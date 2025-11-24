Trump ha ottenuto risultati enormi in pochi mesi, ma insistere per un accordo con l’Ucraina contro l’Ue innesca un effetto domino russo che potrebbe porre fine al ruolo globale degli Stati Uniti. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si sta dimostrando molto innovativo e flessibile nella sua politica estera. Ha rotto vecchi schemi e ottenuto risultati inaspettati. Ha mediato un duro accordo di pace a Gaza senza Cina o Russia e, per la prima volta nella loro storia, sta mantenendo buoni rapporti sia con India che con Pakistan. Eppure, c’è poco che possa fare con la Russia. A prescindere dalle intenzioni di Trump nei confronti della Russia, alcune vecchie preoccupazioni americane sull’Europa rimangono irrisolte. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Quell’incrocio cinese per Ue e Usa sull’Ucraina. La versione di Sisci